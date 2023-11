L’Iren Genova Quinto supera la Roma Vis Nova con una rete all’ultimo istante

Genova. A dodici centesimi di secondo dal suono della sirena Jacopo Gambacciani, in volata dopo il fallimento di una superiorità numerica degli avversari, arriva a tu per tu con il portiere e dopo una serie di finte lo trafigge: è il gol della vittoria per l’Iren Genova Quinto, capace di superare 10-9 la Roma Vis Nova alla “Marco Paganuzzi” di Albaro nell’ottava giornata del campionato di Serie A1.

Una partita tesa e combattuta, con la formazione capitolina in grado di menare le danze per lunghi tratti. Poi, sul finire del quarto tempo, la risposta dei biancorossi: va a segno Nora, poi Figari pareggia i conti sul 9-9 e quando sembrava che la Roma Vis Nova potesse andare ancora in vantaggio grazie ad una superiorità numerica, ecco invece il gol decisivo di Jacopo Gambacciani.

