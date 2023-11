“Non ho preso abbagli. Ma l’amministrazione è maestra di manipolazione, vuole smentirmi confermando quanto da me detto: nel Piano investimenti 2023-2025 le opere alle quali ho fatto riferimento sono state effettivamente eliminate. Tale decisione è stata assunta dal consiglio comunale il 13 novembre, due giorni prima che la giunta, il 15 novembre, approvasse lo schema di bilancio 2024-2026 del quale, nelle 48 ore precedenti, nessuno poteva avere notizia, se non la giunta stessa. Detto questo vedremo se e con quali risorse (magari questa volta certe e definite?) saranno riproposti e finanziati gli interventi cancellati solo pochi giorni fa”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale del Partito democratico, Andrea Montefiori, replicando alle dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino.

“Per quanto riguarda la terrazza del Camec siete omissivi: negli atti era scritto che viene realizzato un magazzino, non un piccolo magazzino. Inoltre ho chiesto informazioni prima in commissione e poi in consiglio comunale, ma nessuno si è degnato o ha ritenuto normale ed opportuno rispondere. Il superficiale sarei io? Preparatevi meglio, piuttosto, prima di convocare riunioni ufficiali”, conclude Montefiori.

L’articolo Montefiori ribatte a Cimino: “Nessun abbaglio da parte mia, vedremo con quali risorse saranno eseguiti gli interventi” proviene da Città della Spezia.

