Pallanuoto F/ Il Rapallo ribalta la Brizz e vince, prova di forza e carattere

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Un Rapallo dai due volti espugna la Scuderi, battendo in rimonta la Brizz per 13 a 10, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Partono male le ragazze di Coach Antonucci che poi sfoderano una prova di forza e carattere mettendo in luce le qualità dell’intera rosa.

LA PARTITA

Avvio shock per le liguri che si fanno sorprendere dall’ottima partenza delle acesi guidate da Mister Zilleri che chiudono sul 6-2 il primo periodo. Trascinatrice delle padrone di casa la centro boa russa Kopsteva, che si presenta con una fulminea doppietta, la risposta delle gialle blu è di Kudella che con una palomba beffa il portiere avversario. Ancora Kopsteva, che appare incontenibile, sigla un’altra doppietta a cui si aggiungono le realizzazioni di Sbruzzi e di Sapienza intervallate dal goal di Bianconi su rigore. Secondo quarto, il RPN inizia a destarsi dal torpore e chiude con un parziale di 3-5. Suona la carica Carolina Marcialis dal perimetro, poi due volte Bianconi, Zanetta e l’ex della partita Milicevic, a cui rispondono: Giuffrida e ancora Kposteva con altri due centri che fanno salire a sei la somma delle realizzazioni personali. Le ragazze di Coach Antonucci ribaltano definitivamente le siciliane nel terzo quarto con un 4-0 di parziale che porta le firme di Marcialis, Gitto e ancora due volte Bianconi (pokerissimo per lei). Micidiale break di 5 a 0 che vale il 9-11 ad inizio

dell’ultima frazione di gioco. Aperta con il secondo centro di Kudella (9-12), prima di uscire per limiti di falli come le sue compagne Marcialis, Bianconi e Cabona. Risponde Namakshtansky, segue il sigillo finale, sugli sviluppi di un’azione in velocità, di Grasso che al volo schiaccia in porta.

Tabellino: BRIZZ 10 – RAPALLO 13

