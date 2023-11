Genova. “Chi, come fa la sinistra, mette in discussione le motivazioni che hanno portato all’abbattimento del pino centenario in Spianata Castelletto, a Genova, non fa altro che screditare la figura del perito agrario e dei tecnici di Aster che si sono occupati degli esami sull’albero e mettere dunque in dubbio ogni scelta che viene presa sul verde pubblico”.

Lo dice in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in municipio Centro Est a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it