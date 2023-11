Promozione, la Carcarese incappa nella terza sconfitta consecutiva. Pisano: “Mi dispiace per i ragazzi, prendere una batosta così all’ultimo fa male”

Carcare. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Celle Varazze e Carcarese si sono fronteggiate in un match estremamente delicato per entrambe le formazioni. Alla fine a spuntarla è stata la squadra guidata da mister Luca Monteforte, compagine che ha trovato la via della rete in zona Cesarini facendo impazzire di gioia il proprio pubblico.

Nel post partita Mario Pisano, tecnico della Carcarese, ha dichiarato: “Oggi alla squadra do un 7, a parte i primi 20 minuti in cui gli avversari sono stati superiori, poi abbiamo giocato alla pari di una squadra fortissima. Le occasioni ci sono state, ma purtroppo in questi momenti è così: prendi una traversa e due minuti dopo, al 93’, gli avversari fanno gol”.

