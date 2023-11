San Silvestro con Caccia Dj, inizio 2024 con l’Orchestra Filarmonica di Firenze

Si aprirà ufficialmente sabato 2 dicembre “Sogno di Natale”, il calendario degli appuntamenti delle festività a Lerici, che potete consultare QUI. In programma naturalmente tantissime iniziative per i più piccoli, musica, visite guidate, spettacoli, mercatini, camminate, e ancora presepi, Natale subacqueo (a San Terenzo e a Tellaro), una corsa natalizia ecc., per chiudere con gli appuntamenti organizzati per l’Epifania. Per il fine anno in Piazza Garibaldi ecco il ritorno di Caccia Dj, alla consolle dalle 22.00; e l’indomani il 2024 di Lerici si aprirà con il concerto di capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Firenze – La Filharmonie. “Fondata nel 2016, La Filharmonie si presenta come polo di attrazione e di aggregazione per tutti coloro che, a vario titolo, operano nei settori della musica, dell’arte e dello spettacolo – spiera la presentazione sul sito dell’Orchestra -. L’entusiasmo e la giovane età dei musicisti si uniscono a un profilo professionale già prestigioso, che vanta esperienze con alcune delle più importanti formazioni orchestrali nazionali e internazionali. La Filharmonie affronta flessibilmente la musica sinfonica e cameristica, il teatro musicale, l’opera e il balletto, la musica applicata e le nuove forme espressive”. Il concerto si terrà alle 15.30 al Teatro Astoria. Ingresso libero su prenotazione da lunedì 11 dicembre; informazioni e biglietteria Teatro Astoria: 348 5543921.

