Turismo, Confartigianato chiede all’Adsp un pontile da dedicare al settore del noleggio delle barche

La crescita del turismo e la bellezza delle nostre coste, dalle Cinque Terre al Golfo dei Poeti, dalla Riviera a Porto Venere, da Lerici a Bocca di Magra hanno fatto crescere enormemente il settore del noleggio di natanti.

“La crescita del noleggio è stata inaspettata – spiega Nicola Carozza, responsabile sindacale di Confartigianato – e va dato il merito al lavoro e all’energia di molti giovani. Ora però per guardare avanti serve che la categoria si strutturi e acquisisca coscienza delle potenzialità e delle responsabilità di chi porta per mare i turisti. Per questo motivo Confartigianato, che da anni segue il settore, ha deciso di dar vita a un’associazione, rafforzando la propria rappresentanza sindacale e i servizi dedicati al settore, e una delle prime richieste che avanziamo all’Autorità di sistema portuale è quella di dedicare un pontile alla radice del Molo Italia per l’imbarco e lo sbarco in sicurezza dei passeggeri”.

Uno di questi esempi di imprese nate dalla voglia dei giovani di crearsi un lavoro che Confartigianato prende a modello è quello di Ester Sambuelli, giovane di 31 anni, capace e motivata, con un compagno e madre di un figlio di 3 anni, che dopo aver lavorato a Milano 8 anni, nel 2022 ha aperto la ditta di noleggio “Angel of the sea” con un bellissimo gozzo a vela di 8 metri vedendo in questa attività un lavoro nel suo territorio.

“Mi piacciono il mare e il settore del turismo – spiega Este – e il settore del noleggio mi permette di conoscere persone che vengono da tutto il mondo a visitare il nostro territorio, parlare lingue diverse, lavorare all’aria aperta, portarli a fare l’aperitivo al tramonto. Certo non mancano le difficoltà nel conoscere la normativa, nel rapportarsi con gli enti come la Capitaneria di porto e il Parco nazionale delle Cinque Terre, le piattaforme turistiche… ma con l’educazione, la serietà e l’aiuto di Confartigianato ritengo sia possibile superare questi ostacoli e far crescere questo settore che è ancora molto frammentato. La richiesta di un pontile nel Golfo è certamente la più sentita, ciascuno di noi ha un posto barca privato ma avere un luogo vicino al molo dove attraccare per il tempo necessario, accogliere i clienti e farli salire sul natante in sicurezza sarebbe un’opportunità importante”.

