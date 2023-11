Amatori Nuoto Savona gareggia tra le stelle del nuoto al Trofeo Nico Sapio

Il trofeo Nico Sapio è andato in scena a Genova il 10-11-12 novembre, quest’anno ha raggiunto la sua 49° edizione ed è da decenni il trofeo più importante in Liguria. La manifestazione, inoltre, è stata un evento qualificante ai Campionati Europei in vasca corta che si svolgeranno a Otopeni, in Romania, dal 5 al 10 dicembre.

A causa di ciò l’evento ha attratto un elevato numero di campioni del nuoto italiano: Thomas Ceccon (detentore del record del mondo nei 100 dorso in V. 50), Alessandro Miressi, Alberto Razzetti (oro mondiale nei 200 farfalla in V. 25), Simona Quadarella, Benedetta Pilato (oro mondiale nei 100 rana in V. 50), Silvia Di Pietro.

