Ceriale, modifica regolamento comunale. Minoranze all’attacco: “Non ci faremo mettere il bavaglio”

Ceriale. “Siamo allibiti da quando dichiarato dal sindaco rispetto al bieco ostruzionismo da noi sollevato rispetto alle pratiche in discussione nell’ultimo Consiglio comunale, semplicemente perché non abbiamo partecipato alla discussione di alcuna pratica se non per le interpellanze da noi presentate e per il punto sulla modifica del regolamento, per il resto abbiamo abbandonato l’aula per il comportamento scorretto che la maggioranza continua a tenere nei confronti nostri e dei cittadini, ma purtroppo continua ad essere confuso e non ha ben capito quale ruolo ricopre e l’importanza dello stesso, soprattutto non è nostra intenzione partecipare all’approvazioni di pratiche “ad personam” come ha dichiarato il sindaco stesso nell’approvazione di un punto all’ordine del giorno”.

Parole dei gruppi di minoranza “Noi per Ceriale” e “Ceriale Si” dopo le polemiche sollevate nella seduta consiliare.

» leggi tutto su www.ivg.it