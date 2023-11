Chiavari: concorrenza online un problema? Tutto dipende dal tipo di merce

Se ha bisogno di un vestito, una pentola o una racchetta da tennis e tutto è super veloce: si cerca su google , si naviga tra i siti e le offerte, si fa una una selezione delle migliori, si sceglie, si mette “il prodotto nel carello”, cioè lo si compra con sistema PayPal o carta di credito e il gioco è fatto. Ma accanto all’acquirente online, sempre più diffuso già e ancor di più dopo il Covid, rimane presente tuttavia il consumatore che preferisce scendere in strada, recarsi nel negozio fisico, guardare da una vetrina all’altra. Sì, gli esercenti dei nostri tanto apprezzati centri storici per adesso non spariranno in massa, ma per quanto ancora? Qualcosa certo muterà. Anche un piccolo punto di osservazione come il Carruggio di Chiavari è indicativo della situazione presente e di come essa evolverà. Per questo abbiamo chiesto a chi detiene o lavora in alcuni locali come attualmente, con quali strategie e mezzi, fronteggia la concorrenza di Amazon e gli altri.

Primadonna Collection è un negozio presente in via Martiri della Liberazione da circa dieci anni. Store di un’azienda italiana, non subisce la concorrenza dell’online: “perché la maggior parte delle persone vuole provare la scarpa fisicamente. Diamo la disponibilità dell’online tramite l’accesso a un tablet attraverso cui ordinare articoli che non abbiamo. Ma possiamo contare su una grande disponibilità”, ci dice una commessa. Primadonna Collection ha un sito utilizzato dalla clientela parallelamente all’acquisto presso il negozio fisico.

