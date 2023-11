Chiavari: “Quo vadis Aida?” e “The Artist” i prossimi film della rassegna “Non tutto il Cinema, solo il Meglio”

Da FICE Liguria

Il terzo appuntamento settimanale con il film della rassegna FICE Liguria (Federazione Italiana Cinema d’Essai) sarà mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2023. Infatti, nelle sale di qualità della nostra regione, si potrà vedere o rivedere Quo vadis, Aida? della regista bosniaca Jasmila Zbanic. Con “Non Tutto il Cinema, solo il Meglio”, rassegna ideata e promossa dalla nuova governance della delegazione ligure della FICE, guidata dallo scorso febbraio da Elisabetta Costa, si è voluto riproporre al pubblico quattro titoli – alcuni recenti (Disco Boy, As Bestas) e alcuni più datati (Quo vadis Aida?, The Artist) ritenuti interessanti sia per le tematiche affrontate, attuali e dolorose, sia per la raffinatezza e lo stile dei registi. Disco Boy di Giovanni Abruzzese e As Bestas di Rodrigo Sorogoyen sono stati già presentati al pubblico nelle scorse settimane.

