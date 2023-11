Chiusure straordinarie ponte Brugnato-Borghetto, Provincia chiede gratuità del pedaggio autostradale

Il ponte tra Brugnato e Borghetto Vara, lungo la strada provinciale SP 566, ha possibili problemi di sicurezza e per questo, in caso di necessità, deve essere chiuso ogni qualvolta vi sia un superamento dei massimi livelli di piena stabiliti lungo i punti di verifica posti lungo il corso del fiume. Alla luce di questa condizione straordinaria, in attesa del completamento delle opere di messa in sicurezza dell’infrastruttura che sono in fase di realizzazione, la Provincia della Spezia dovrà operare a tutela dei cittadini, anche con lo stop della circolazione.

L’Ente sta, comunque, provvedendo alla realizzazione di una serie di interventi, sia nel letto del Vara che direttamente sul ponte, questo con opere necessarie alla messa in sicurezza dell’infrastruttura. Nel frattempo, anche sulla base di un dialogo iniziato lo scorso inverno, sta definendo con Salt, con il supporto della Regione, un accordo per garantire agevolazioni ai residenti in caso di utilizzo della rete autostradale in alternativa alla Strada Provinciale SP566.

