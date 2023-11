Fiume Magra, Ruggia al sindaco: “Non distingue le competenze dei diversi enti”

“Evidentemente i quasi cinque anni da sindaco ed i tanti passati in giunta e in consiglio comunale non sono bastati a Massimo Bertoni per distinguere i compiti dei diversi enti. Il primo cittadino fa nuovamente l’elenco delle richieste inviate a Regione Liguria per la messa in sicurezza del fiume Magra ma, come ha ben chiarito l’assessore regionale Giampedrone, tali opere non erano di competenza della Regione. Bertoni, quindi, nulla poteva pretendere in tal senso dalla Regione e non può certo incolparla ora per quello che andava fatto e non è stato fatto”. Si apre così la risposta di Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Vezzano, all’intervento del sindaco Massimo Bertoni.

Ruggia risponde poi al primo cittadino sui fondi stanziati dalla Regione. “Io – ribadisce il capogruppo – ho evidenziato che la Regione ha stanziato 3 milioni di euro per la messa in sicurezza degli argini dei fiumi, senza entrare nello specifico degli interventi: se il sindaco legge bene le mie dichiarazioni può benissimo vedere che non ho confuso un fiume con un altro ed è evidentissimo, dato che non ho citato, nello specifico, nessun fiume. Non distolga l’attenzione dalla vera questione cercando di farmi passare per disinformato o incompetente”.

