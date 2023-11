In Consiglio comunale un minuto di raccoglimento per Giulia Cecchettin

Il Consiglio comunale odierno si è aperto Sarzana con un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa nei giorni scorsi e del cui delitto è accusato l’ex compagno Filippo Turetta. “Un minuto di vicinanza – ha detto in apertura il sindaco Ponzanelli – a tutte le donne che non ci sono più, a tutte le loro famiglie, a chi sta vivendo questo pericolo affinché possa trovare la forza di parlare, di denunciare e di trovare supporto, perché il silenzio è sempre il miglior alleato della violenza”. “Un pensiero – ha aggiunto la presidente dell’assemblea cittadina Raffaella Plicanti – che accomuna ciascuno di noi”. Ponzanelli ha anche ricordato l’iniziativa prevista per domani, con lo spettacolo “Storie con la D maiuscola” che andrà in scena al mattino per le scuole e la sera per tutta la cittadinanza (ingresso gratuito), e le altre previste per il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. (immagine di archivio)

