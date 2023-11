Piano sociosanitario, il Pd: “Scatola vuota: 2mila infermieri e specialisti mancanti, liste d’attesa di mesi e 90mila liguri rinunciano a curarsi”

Genova. “Il Piano socio sanitario che la Regione presenterà in consiglio martedì 21 novembre è una scatola vuota: incapace di risolvere i reali problemi della sanità ligure, anzi, accentua disuguaglianze, marginalità e difficoltà di accesso alla cura per chi non può permettersi il privato”. Questo il commento che ha aperto questa mattina la conferenza stampa organizzata dal gruppo consigliare del Partito Democratico, che ha promesso battaglia in aula “presentando decine e decine di emendamenti e ordini del giorno per chiedere di modificare un Piano fallimentare che non guarda alla persona e alla presa in carico dei pazienti e in cui è completamente assente una governance della sanità”.

I dem in queste settimane, infatti, hanno raccolto testimonianze, pareri, lamentele e proposte attraverso il questionario ‘E tu come stai?; il sondaggio commissionato a Youtrend; le audizioni in commissione e gli incontri sui territori – una decina quelli organizzati tra ottobre e novembre da La Spezia a Sanremo, passando per il Tigullio, Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Albisola, Pietra Ligure e Genova (lunedì 20 novembre alle 18.30 al BiBi Service) e che proseguiranno anche nei prossimi giorni – tutti momenti che hanno permesso, oltre che la condivisione di pareri e proposte, di misurare la temperatura di un sistema sanitario al collasso.

