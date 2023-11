Porto Venere piange Nicola Portunato, i funerali a San Lorenzo

Porto Venere ha salutato per l’ultima volta il suo concittadino Nicola Portunato, 80 anni, venuto a mancare nei giorni scorsi. I funerali si sono tenuti questa mattina a San Lorenzo. Portunato si è distinto nel suo lavoro al Centre for Maritime Research and Experimentation. Commosso il ricordo dei colleghi che ne raccontano con profonda stima e rispetto: “La famiglia Cmre è profondamente addolorata per la perdita di Nicola Portunato, nostro ex collega e caro amico. Nicola ha preso parte al percorso Saclantcen e Nurc e sarà ricordato per la sua gentilezza e il suo impegno nella nostra comunità. Ricorderemo sempre il suo sorriso e le belle giornate trascorse insieme in ufficio e al mare. Ciao Nicola, ci mancherai”. Profonde le parole anche della comunità portovenerese con la quale Portunato ha condiviso la passione del mare, con lui se ne va un navigatore. Lascia la moglie Adriana, i figli Iacopo e Nicoletta.

