Portofino: quindici volte “trail”, meno di un mese alla nuova edizione

Dall’ufficio stampa del Trail di Portofino

Manca meno di un mese alla fatidica data di domenica 17 dicembre: è un giorno speciale, quello del quindicesimo Trail di Portofino, che scatta da Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure (Ge) alle nove del mattino. Vi siete accorti che il periodo è in rima? Non possiamo farne a meno, vista la bellezza dei percorsi che, come angeli custodi, vi guideranno nella profondità della macchia mediterranea, alla scoperta, sempre nuova, sempre diversa, dell’eterna bellezza del Monte e suoi dintorni. Già gli organizzatori (l’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli, con la collaborazione delle Amministrazioni di Portofino e Santa Margherita Ligure) stanno ricevendo numerose adesioni oltre che per il classico trail (21 chilometri con dislivello 900 metri), anche per le corse aperte a tutti “Ritorna la più bella “ (stesso chilometraggio) e “Marcia Arcobaleno” (11,2 chilometri). Da Villa Durazzo verso Nozarego, Gave, Mulin di Gassetta, fra muretti a secco e habitat della campagna ligure, quindi ecco il fitto bosco, la salita che porta verso l’asperità di Pietre Strette, il culmine del la gara. Da lì discesa verso San Fruttuoso e la magnifica baia dove è anche possibile un tuffo fuori stagione, quindi la risalita e di nuovo la discesa verso la Ciassetta di Portofino….insomma, cosa aspettate? Iscrizioni e informazioni su https://traildiportofino.it

» leggi tutto su www.levantenews.it