Rapallo: urbanistica, quattro pratiche; convocata la commissione

Ex pensione Belvedere in via don Minzoni; un progetto per un insediamento produttivo-artigianale in via San Tommaso in località Cassottana proposto dal Consorzio Sestrieri ed altre due pratiche di cui una relativa al Piano urbanistico comunale e infine l’approvazione delle aliquote Imu. Tutti argomenti che saranno inseriti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Intanto per discuterne è stata convocata la Commissione terza presieduta dal consigliere Eugenio Brasey e composta dai colleghi Laura Mastrangelo, Isabella De Benedetti, Mauro Mele e Marco Fenelli. La riunione martedì 21 novembre alle 9,30.

