Rigassificatore, “QuelliDellaCatena”: “Partecipiamo alla Family Run il 26 novembre per dire no al progetto”

Savona. “#quellidellaCATENA” chiamano ancora una volta a raccolta coloro che intendono rinnovare la propria contrarietà al progetto FSRU Alto Tirreno, per partecipare in gruppo alla ‘9ª Savona Family Run’, evento collaterale alla Savona Half Marathon organizzato dall’Associazione ‘Chicchi di riso E.T.S.’ in collaborazione con il Comune di Savona e con il supporto tecnico dell’A.S.D. Triathlon Savona e A.S.D. Podistica Savonese, sabato 25 novembre.

“Nessun timore per chi non è particolarmente sportivo – rassicurano dal gruppo – si tratta di una semplice camminata non competitiva su strada sulla distanza di 4,1 km, che svolgeremo in gruppo e con lentezza, partendo per ultimi al fine di non intralciare la competizione”.

