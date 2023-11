Savona, al Nuovofilmstudio l’iniziativa “Donne che muoiono in silenzio”

Savona. In vista della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, Cgil Savona di Savona insieme al Sindacato Pensionati e ad Auser organizza per il 22 novembre alle 9.30 presso i locali del Nuovofilmstudio di Savona in piazza Rebagliati l’iniziativa pubblica “Donne che muoiono in silenzio – Una rivoluzione culturale per fermare la violenza”.

“Il 25 novembre è un appuntamento di straordinaria importanza per ricordare e denunciare con ancora più forza una delle forme più gravi di violenza e violazione dei diritti umani, sempre più spesso contraddistinta dalla tragica fine di vite giovani e meno giovani – spiegano Cgil Savona, Spi-Cgil e Ause – li eventi di questi ultimi giorni confermano la terribile rappresentazione di un fenomeno che colpisce donne di ogni età in tutto il paese e che non può più essere affrontato con i soli strumenti repressivi del ‘dopo’. Anche nella nostra provincia ben tre donne da luglio 2022 ad oggi hanno perso la vita per mano di uomini violenti”.

