Sciopero lavoratori settori gas e acqua

“Nell’intera giornata di venerdì 24 novembre, in occasione dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali di alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori Gas-Acqua, le normali attività dei servizi e degli sportelli gestiti dal Gruppo Iren potranno subire sospensioni o riduzioni”. E’ quanto si legge in una nota di Acam Acque Gruppo Iren che prosegue: “Saranno comunque garantiti i servizi essenziali e resteranno attivi i numeri telefonici per le emergenze. Le attività riprenderanno regolarmente al termine dello sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi”.

