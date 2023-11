Siglato il rogito fra Comune e Marinella Spa che sblocca i lavori del Pinqua

Uffici comunali e rappresentanti di Marinella Spa hanno siglato solo sabato a tarda notte il rogito che sancisce l’acquisizione da parte dell’ente di aree e manufatti necessari all’avvio del Pinqua e del piano di rigenerazione urbana di Marinella reso possibile dai 15 milioni di euro del PNRR. L’amministrazione, su sollecitazione del Ministero, ha dovuto procedere a tappe forzate per raggiungere questo primo obiettivo per non perdere i fondi e avviare l’iter che porterà all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno. Un traguardo reso possibile dalla disponibilità di Regione Liguria che ha fornito il proprio supporto e che con Ire farà da stazione appaltante al progetto che ha dovuto tenere conto anche dell’aumento dei costi dei prezzi delle materie prime e degli interventi per una differenza di circa 550 mila euro. Una variazione che ha determinato la scelta di far diventare l’unità di intervento relativa al civic center a sé stante, che sarà realizzata grazie ad una variazione di centomila euro di Palazzo Roderio e altri 400mila euro che saranno messi a disposizione dalla Regione. Nell’accordo siglato con Marinella Spa sono stati inoltre inseriti altri terreni che il Comune avrà in concessione gratuita per trent’anni.

