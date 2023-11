Sviluppo rurale, giovedì il convegno del Gal sulle attività di rilancio economico dell’entroterra

Zootecnia biologica per incrementare la filiera corta del latte, turismo attivo con ripristino della rete sentieristica, valorizzazione delle produzioni locali, azioni per contrastare il dissesto idrogeologico: sono gli ambiti sui quali ha agito la programmazione del Gal (Gruppo di azione locale) Provincia della Spezia, di cui è capofila la Camera di Commercio Riviere di Liguria, in favore dell’economia di Val di Vara, Riviera e Val di Magra con i progetti di sviluppo finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.Per presentare i risultati dei progetti e fare il punto sulle prossime attività, giovedì 23 novembre si terrà il convegno “Gal Provincia della Spezia 2014 – 2020: risultati conseguiti, prospettive future”: l’appuntamento alle 16.30 nel Salone della Compagnia di Varese Ligure. L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Dopo il saluto del sindaco di Varese Ligure, Giovanni Lucchetti, e del vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, interverranno Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre (Il progetto integrato Turismo attivo – Interventi di adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di lunga percorrenza); Alessandro Triantafyllidis, presidente del Biodistretto Val di Vara – Valle del Biologico e Paolo Campocci, Direttore Federazione Coltivatori Diretti (Il progetto di cooperazione Zootecnia Biologica); Alessandro Silvestri, sindaco di Luni (La Strada dei vini Colli di Luni Dop); Riccardo Rio, direttore della Cooperativa Casearia (La Strada del biologico e dei sapori della Val di Vara); Alessandro Ferrante, Presidente dell’Associazione Tuttifrutti (La Strada dei vini Dop Cinque Terre e Colline di Levanto), Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Verso la nuova programmazione). Le conclusioni sono affidate ad Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, allevamento e sviluppo dell’entroterra. Modera il giornalista Vimal Carlo Gabbiani.

L’articolo Sviluppo rurale, giovedì il convegno del Gal sulle attività di rilancio economico dell’entroterra proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com