Violenza sulle donne, Ponzanelli incontra le scuole agli Impavidi: “Radicare cultura del rispetto e della non violenza fin da piccoli”

“Ancora una volta la tragica morte della ventiduenne Giulia Cecchettin urla a tutti noi la necessità di impegnarci a fondo, di educare al rispetto della donna. La nostra sfida è radicare la cultura del rispetto e della non violenza fin da piccoli”. Lo afferma il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che domani mattina, 21 novembre, sarà al Teatro Impavidi con le scuole cittadine per spiegare e assistere insieme ai ragazzi allo spettacolo “Storie con la D Maiuscola”, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Compagnia degli Evasi.

Quattro monologhi per raccontare in altrettanti, diversi, contesti la violenza sulle donne: Ipazia, astronoma e matematica che nel V secolo venne uccisa ad Alessandra d’Egitto; Olympe de Gauges, autrice di teatro giustiziata sulla ghigliottina per ordine di Robespierre, Franca Viola rapita e stuprata dal mafiosa che voleva obbligarla a sposarlo e una donna qualunque, una delle tante finite nella spirale della violenza e infine uccisa.

“Abbiamo fortemente voluto che questo spettacolo fosse proposto in primis agli studenti- continua il sindaco Ponzanelli- perché i femminicidi sono frutto di una sottocultura sbagliata che pensa alla donna come a un oggetto di cui si può disporre. Educare al rispetto della persona è concetto fondante di una società non violenta e noi dobbiamo lottare per questo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com