Andora, stop a perdite e infiltrazioni: al via le opere di regimentazione delle acque in via XXV Aprile

Andora. Stop alle perdite e conseguenti infiltrazioni di pioggia in aree private prospicenti a via XXV Aprile grazie ad una serie di opere. Sono state avviate questa mattina e prevedono la chiusura della strada per una trentina di giorni.

“Un intervento importante e atteso di regimentazione delle acque bianche sulla strada che va da via Clavesana alla via Aurelia, con cui si sostituisce in particolare una tubazione di raccolta dell’acqua piovana molto ammalorata che provocava infiltrazioni in aree private in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti”, ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis.

