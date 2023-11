Calcio/ Genoa, è emergenza in attacco: si ferma Gudmundsson

Gilardino perde i pezzi in attacco: si ferma Albert Gudmundsson. Stando a Sky Sport la punta del Genoa avrebbe rimediato una distrazione al polpaccio che potrebbe metterlo fuori causa contro il Frosinone domenica alle 15. A stabilire l’entità dell’infortunio gli esami strumentali che saranno effettuati nelle prossime ore.

Una tegola per il tecnico rossoblu che non dovrebbe avere ancora Mateo Retegui: a questo punto il peso dell’attacco potrebbe essere nelle mani di Puscas (autore di una grande partita con la Romania) ed Ekuban a meno che Gilardino non punti su Malinovsky dietro a una punta. In panchina potrebeb esserci Messias che fin qui ha disputato pochi minuti realizzando soltando un gol contro la Roma.

» leggi tutto su www.levantenews.it