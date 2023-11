Cyber sicurezza, protocollo d’intesa tra Polizia di Stato e Autorità portuale

Genova. Nel 2022 sono stati gestiti, a livello nazionale oltre 13.000 attacchi informatici significativi nei confronti di servizi informatici e infrastrutture critiche, con un aumento del 138%; Sono cresciuto del 45% gli attacchi Ransomware gravi, circa 370; sono stati diramati oltre 113.000 allert a potenziali obiettivi.

Una situazione che ha visto la Liguria in prima linea con alcuni attacchi significativi: a maggio 2022 ad aeroporto di Genova, a Giugno ad Autorità Portuale e al Terminal Sech, a Luglio a Regione Liguria, al servizio Prenota SaluteL bisogna partire da questi numeri, con sono quelli della “guerra ibrida” che si sta combattendo in rete, per capire l’importanza del protocollo di intesa tra la Polizia di Stato e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici.

