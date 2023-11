Femminicidio di Giulia Cecchettin, gli studenti del Campus di Savona le dedicano “un minuto di rumore”

Savona. Un minuto di “non silenzio” per ricordare e onorare Giulia e tutte le altre donne che, come lei, hanno perso la vita uccise da un uomo in nome di un amore malato e sbagliato.

Quest’oggi gli studenti del primo anno del corso di laurea in Media, Comunicazione e Società al campus universitario di Savona hanno voluto raccogliere l’appello lanciato da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, e le hanno dedicato un minuto “di rumore” durante la lezione di sociologia.

