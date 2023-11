Lavagna: violenza sulle donne, Agorà propone “Il signore delle bambole”

Da Linda Botto, Presidente Associazione Culturale L’Agorà di Lavagna

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donna, mercoledì 22 novembre l’Associazione Agorà organizza la proiezione del cortometraggio “Il signore della bambole” di Elio Esposito, vincitore di molti premi nazionali ed internazionali, seguirà un breve dibattito con lo scrittore e la regista Lucia Vita. Interverranno le scuole del Tigullio che, insieme ai loro docenti, hanno preparato brani e poesie che i commercianti di Lavagna hanno esposto nelle loro vetrine e che verranno recitate alle ore 11 circa in piazza della Libertà davanti alla panchina rossa. Un tema importante e purtroppo sempre attuale, per tale motivo, quest’anno le Associazioni del Tigullio hanno progettato un calendario condiviso di cui anche questo evento fa parte. Insieme contro la violenza.

