Le nuvole continuano a stazionare sul Centro – Levante

Il sopraggiungere di una saccatura associata ad aria fredda in quota determina la formazione di un minimo barico sul Ligure e un aumento dell’instabilità sul Centro-Levante con possibili rovesci e isolati temporali moderati sulla costa di Levante al pomeriggio; quota neve in calo nel pomeriggio con possibili spolverate sulle cime appenniniche oltre i 1400-1600 m; in serata passaggi di nubi medio-alte: così la previsione di Arpal.

VENTI: Nella notte ingresso di venti rafficati settentrionali in progressivo rinforzo tra moderati e forti al mattino, forti o localmente di burrasca dal pomeriggio, in particolare sulla costa savonese e sui rilievi.

