Le temperature si abbassano e a Cerreto Laghi i cannoni da neve sono pronti per l’avvio della stagione sciistica

“In questi giorni abbiamo installato i nuovi cannoni e collaudato l’impianto di innevamento programmato. Il nostro personale ha ripristinato i danni in pista causati dalle piogge dei giorni scorsi e domani ci sarà il collaudo della seggiovia triposto e nei prossimi giorni installeremo la nuova cartellonistica appena realizzata sulle nostre piste. Inoltre abbiamo effettuato anche un intervento allo snowpark con nuovi trick per migliorarlo ancora”. Lo fanno sapere i gestori degli impianti di risalita di Cerreto Laghi, la località sciistica più gettonata dagli spezzini.

“Da lunedì prossimo è atteso il freddo e se le temperature lo consentiranno inizieremo a sparare neve artificiale per preparare il fondo. Noi siamo pronti e appena la neve naturale lo consentirà apriremo gli impianti per iniziare la stagione sciistica. Ti aspettiamo l’8 dicembre con i fuochi d’artificio di inizio stagione”, concludono dall’Appennino Tosco-Emiliano.

L’articolo Lotta alle dipendenze, al Liceo classico un progetto in collaborazione con la Guardia di finanza proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com