Piano sanitario in Consiglio regionale. Brunetto (Lega): “Rivoluzionario”. PD: “Carta straccia, va riscritto”

Liguria. “Il nuovo piano socio sanitario della Regione Liguria 2023 – 2025, che andiamo ad approvare oggi in Consiglio regionale, può essere considerato un documento che rivoluziona la visione del territorio e che ha per obiettivo una completa riorganizzazione dell’offerta sanitaria. Si mira a una presa in carico globale di tutti i bisogni sociali, sociosanitari e sanitari dei liguri, attraverso la semplificazione degli accessi alle cure e ai servizi, grazie anche allo sviluppo di sistemi di assistenza e monitoraggio a distanza in diversi ambiti. Il documento analizza i bisogni socio assistenziali sanitari del territorio, caratterizzati da una fragilità di natura sanitaria e sociale per l’età avanzata della popolazione e ridisegna una risposta socio sanitaria territoriale”.

Lo afferma Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e Presidente della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, nella contestata seduta odierna dell’Assemblea legislativa ligure sul piano socio sanitario.

» leggi tutto su www.ivg.it