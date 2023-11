Piano sociosanitario, è caos in Consiglio regionale: sit-in di protesta e seduta sospesa

Liguria. Era annunciata battaglia e così è stato: è partito all’insegna dei veleni il consiglio regionale chiamato a votare il piano sociosanitario 2023-2025 della Liguria. Ad accendere la miccia è stato il Pd che, in apertura della seduta, ha chiesto di rinviare il provvedimento in commissione denunciando vizi di tipo procedurale e annunciando il ricorso al Tar. Nessuna apertura dal presidente Giovanni Toti che ha chiesto anzi alla maggioranza di bocciare tutte le proposte dell’opposizione. Poco prima delle 13.00 i lavori sono stati sospesi perché alcuni consiglieri di minoranza si sono seduti in mezzo all’aula e l’hanno “occupata” in segno di protesta.

“Chiediamo di rimandare il provvedimento in commissione: la delibera contiene 15 emendamenti, definiti tali in seguito all’interlocuzione col ministero della Salute, ma il documento approvato a marzo dalla giunta disponeva che eventuali proposte del ministero della Salute fossero sottoposte alla competente commissione consiliare. È evidente che le procedure stabilite non siano state rispettate – ha accusato il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Se il ragionamento ancora non bastasse, la nota contenente il parere del ministero della Salute si riferisce a un piano diverso da quello che abbiamo discusso. Se questo è il modo di iniziare la discussione dopo nove mesi non funziona. Prendete atto che avete sbagliato la procedura, sospendiamo il Consiglio e rimandiamo il provvedimento in commissione”.

