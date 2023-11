Piano sociosanitario, in Consiglio regionale scoppia la bagarre e l’opposizione “occupa” l’aula

Un Consiglio regionale bollente, quello di oggi a Genova. Prima dell’avvio del dibattito Luca Garibaldi, del gruppo Pd-Articolo Uno, ha chiesto alla giunta di ritirare la Proposta di deliberazione 70 Piano socio sanitario 2023-2025 e di riportarla in II Commissione in quanto le modifiche, determinate dalle indicazioni del ministero della Salute, devono essere esaminate dalla II Commissione, come proposto dalla stessa delibera di giunta. Secondo il consigliere, la giunta ha consegnato solo una nota delle indicazioni del ministero e, dunque, sarebbe stato esaminato in Commissione un provvedimento diverso da quello che, in realtà, è concertato con il Ministero ponendo un problema di legittimità e di procedura.

Gianni Pastorino, di Linea Condivisa, ha condiviso le obiezioni sollevate da Garibaldi per valutare le comunicazioni del Ministero e ha chiesto che l’Assemblea possa votare solo il testo definitivo con le modifiche recepite dalla giunta. Lo stesso ha fatto Roberto Centi, della Lista Ferruccio Sansa presidente, che ha concordato con quanto detto dai colleghi e ha ribadito che il lavoro fatto dalla II Commissione sarebbe il contrario di quello che andava fatto: prima audire i portatori di interessi e poi elaborare il Piano. Anche Fabio Tosi, del Movimento Cinque stelle, ha chiesto una sospensione della seduta e la convocazione di un Ufficio di presidenza integrato allargato agli uffici tecnici per valutare la correttezza formale della procedura, Una richiesta condivisa anche da Sergio Rossetti, del Gruppo Misto-Azione.

Il presidente della giunta Giovanni Toti ha respinto entrambe le richieste spiegando le motivazioni sia da un punto di vista formale che sostanziale. E ha invitato i consiglieri di maggioranza a non accogliere la richiesta dei consiglieri di minoranza. Ferruccio Sansa ha criticato la posizione assunta dal presidente Toti e Roberto Arboscello, del Pd, ha condiviso le obiezioni espresse da Garibaldi e, in particolare, relativamente alle note inviate dalla Regione a settembre e ottobre al ministero, che chiedeva la modifica del Piano in alcuni punti. Davide Natale, anch’egli consigliere Pd-Articolo Uno, ha chiesto una riunione dell’Ufficio di presidenza, e se la deliberazione presentata oggi è conforme e, come tale, può essere votata dal Consiglio regionale.

In risposta Angelo Vaccarezza, del gruppo Cambiamo con Toti presidente, ha rigettato la proposta di sospensione della seduta per convocare l’Ufficio di presidenza integrato, mentre il leghista Stefano Mai ha ribadito l’importanza del provvedimento per la sanità ligure e la necessità di procedere con l’esame del testo e la sua votazione. Infine Stefano Balleari, di FdI, ha chiesto di non sospendere il Consiglio e di procedere nell’esame del provvedimento.

Quindi il Consiglio regionale con 18 voti contrari (maggioranza) e 12 favorevoli ha respinto le obiezioni procedurali sollevate dalla minoranza e con 19 voti contrari (maggioranza) e 10 favorevoli è stata respinta anche la richiesta di sospensione.

Un esito che ha portato i consiglieri di opposizione a inscenare una “occupazione” dell’aula, portandosi al centro dell’aula e mettendo in atto un sit in che ha costretto il presidente Gianmarco Medusei a sospendere la seduta.

