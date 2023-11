Rigassificatore, Snam replica a Pensiero Critico: “Sistema di ormeggio sicuro anche con condizioni meteomarine avverse”

Savona. “Confermiamo che il sistema di ormeggio della Golar Tundra a largo di Vado Ligure sarà progettato in modo tale da mantenere la FSRU in posizione, in tutta sicurezza, anche in caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse. Sono stati, infatti, considerati agenti meteorologici (onda, vento, corrente) aventi periodo di ritorno pari a 100 anni (ovvero che hanno una probabilità pari all’1% di verificarsi in un determinato anno)”. Così Snam replica alla lettera di Pensiero Critico nella quale si richiedono chiarimenti in merito alla sicurezza dell’ormeggio della Golar Tundra nella futura collocazione al largo di Vado Ligure.

“Tali condizioni meteomarine – proseguono -, considerate in modo combinato per il dimensionamento del sistema di ormeggio, sono riportate nelle relazioni allegate al progetto presentato e sono coerenti con i dati registrati da ARPAL nell’evento estremo del 2018 (es. onda significativa superiore a 5m, pari a onda massima di circa 10 m, e vento medio massimo di circa 45 nodi)”.

