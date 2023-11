Sicurezza e ambiente, due nuove Smart a zero emissioni per la polizia locale

Genova. Due nuove Smart EQ fortwo entrano nella flotta della Polizia Locale grazie al contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Genova e Novelli 1934. La consegna delle auto, in comodato d’uso gratuito alla Polizia Locale, si è svolta questa mattina in via Garibaldi, davanti a Palazzo Tursi, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino e del vicecomandante della Polizia Locale Fabio Manzo.

A consegnare le chiavi Alessandro Casto General Manager di Novelli 1934 e Paolo Davoli Brand Manager di Novelli 1934 la concessionaria Mercedes-Benz più antica in Europa, dal 2018 di proprietà di BIAUTO GROUP – CEO Marco Utili.

» leggi tutto su www.genova24.it