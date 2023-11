Toorna, da oggi l’agenzia per la famiglia nella mappa dei punti per la condivisione di oggetti e abiti per bimbi

Genova. “Ri-Toorna” è titolo dell’Open Day che si è svolto oggi nei locali dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova e nell’atrio di Palazzo Tursi, per presentare l’inserimento dell’Agenzia per la Famiglia – da oggi accessibile anche alle persone con disabilità motoria dall’ingresso laterale di via Garibaldi 9 R – nella mappa dei punti ToornaQui per la condivisione di oggetti e abiti per l’infanzia e premaman.

Un servizio possibile grazie a Toorna, la web-app ideata e gestita dall’associazione tRiciclo-Bimbi a Basso impatto, protagonista oggi dell’Open Day a cura dell’Agenzia per la Famiglia con la collaborazione di Amiu Genova, tRiciclo e associazione Sc’Art.

