Trasportounito: “No alla repressione per garantire la sicurezza stradale”

Liguria. “La sicurezza stradale non si ottiene con la sola repressione e con l’inasprimento delle sanzioni, e neppure con vincoli, restrizioni o coercizioni sull’uso dei mezzi. Scorciatoie troppo facili, diventate prassi comune, quando il tema dovrebbe essere affrontato con serie campagne di prevenzione e strumenti operativi e legislativi ben più articolati”.

A sostenerlo è Trasportounito (Associazione nazionale autotrasportatori professionali) che ha evidenziato come il disegno di legge del ministro, rispetto al quale ha presentato alcune osservazioni, ignori tutta la parte non punitiva: accelera i processi di revoca della patente, introduce un complesso sistema di “sospensione breve” della patente a 7 o 15 giorni, a seconda della contabilizzazione dei punti sulla patente per ciascuno dei 12 milioni di abilitati alla guida, inasprisce le sanzioni a tutti i livelli e concede la possibilità agli addetti ai controlli di utilizzare telecamere, immagini e videosorveglianza per comminare sanzioni e fare cassa, senza la necessità di presidiare fisicamente strade e territorio.

