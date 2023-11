Zoagli: “Strada del Castellaro: no alla zona con panchine”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare Zoagli

Dopo circa due anni e mezzo di lavori sta per essere riaperta la panoramica strada detta “ giro del Castellaro “, manca solo l’esecuzione della rendicontazione con la Regione Liguria in quanto ha partecipato con finanziamento all’esecuzione. Il lavoro in oggetto era iniziato con un preventivo di spesa più basso di quello che è venuto a costare, circa un milione di euro. Ora emerge il problema della circolazione delle auto, prima era transitabile a doppio senso, ora in base dalle ultime dichiarazioni del Sindaco, dovrebbe avere quasi al centro nella zona della frana una zona solo pedonale con panchine, pertanto le auto dovrebbero entrare ed uscire dallo stesso lato. Auspichiamo che questa soluzione non venga attuata in quanto il giro panoramico del Castellaro perderebbe il suo fascino turistico e creerebbe problemi di manovra per l’inversione e non sarebbe più un’alternativa alla galleria specialmente per i ciclisti e podisti. Se la zona pedonale è costituita per scoraggiare coppiette o quant’altro, basterebbe posizionare delle telecamere come deterrente, non si può chiudere tutto come invece sta succedendo a Zoagli, vedi passeggiate.

