Arcola, ecco le aree sosta riservate ai residenti tra centro storico e Torre Park

Confermate le tariffe e le 19 aree di sosta a pagamento di Torre Park, individuate all’interno di questo e nel centro storico gli stalli per residenti, domiciliati e proprietari di seconda casa, delineati gli intervalli in cui i posti a pagamento sono gratuiti, definiti i costi dei contrassegni. Questo in estrema sintesi quanto recentemente messo nero su bianco dall’amministrazione comunale di Arcola con una delibera a tema sosta.

Per quanto riguarda gli stalli a pagamento a Torre Park come detto c’è la conferma dei 19 posti, al secondo piano. Confermata per il 2024, fatto salvo diverso successivo provvedimento, la tariffa di un euro all’ora (un euro anche per frazione di ora); 8 euro abbonamento 24 ore; 80 euro il mensile (30 giorni); infine, per i titolari di attività ricettive, 300 euro il semestrale, 500 l’annuale. Sosta gratuita dalle 20.00 alle 8.00, nelle intere giornate di sabato e domenica e nei festivi.

