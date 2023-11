C-City, venerdì al via le iniziative dedicata all’economia circolare al ex-mercato di via Bologna

Genova. Venerdì 24 novembre alle ore 15, presso il Centro di riuso e riparo Surpluse (ex mercato) di via Bologna 110A, saranno presentate le iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale attive a Genova. L’appuntamento è organizzato nell’ambito di C-City Genova Città Circolare, progetto del Comune di Genova e realizzato da Job Centre Srl.

L’evento è aperto a tutti i cittadini e le organizzazioni del territorio interessate ad attivarsi per la cura di spazi pubblici e la loro gestione. Verranno promosse attività ideate per cittadini singoli o comitati informali affiancati da associazioni, scuole e naturalmente dall’amministrazione comunale e dalle sue aziende.

