Furti sulle auto a Castelletto, residenti esasperati: “Vogliamo le telecamere”

Genova. L’ultimo episodio in corso Dogali, in pieno giorno: finestrini dell’auto parcheggiata vicino all’ingresso dell’orto botanico distrutti e abitacolo razziato. Nella zona del Carmine e di Castelletto “bassa” si moltiplicano le segnalazioni relative a furti sulle vetture parcheggiate, con i ladri che non si limitano più ad agire di notte.

Il tema è noto ed è già stato ampiamente dibattuto, talmente frequente da avere portato a un’interrogazione presentata in consiglio comunale per chiedere che cosa abbia in agenda la Polizia Locale per cercare di contenere il fenomeno. Per chi abita in zona, e già combatte contro le difficoltà a trovare parcheggio, il risveglio mattutino si è trasformato in un terno al lotto: la probabilità di trovare i finestrini distrutti sono sempre più alte, soprattutto nella zona compresa tra i giardini Tito Rosina e i giardini Maestri del Lavoro, che con lo scendere della sera restano praticamente al buio.

