Genova. Ghemon arriva il 7 dicembre ai Giardini Luzzati (area acheologica) con “Una cosetta così”. Non è un concerto. Non è un monologo teatrale. Non è uno spettacolo comico.

Tra musica, stand-up comedy e storytelling, lo spettacolo che ha messo d’accordo tutte le anime dell’artista e performer, in un racconto autoironico e diretto che affronta senza filtri la vita privata e quella pubblica di Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon.

» leggi tutto su www.genova24.it