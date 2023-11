Giornata dedicata alle persone scomparse, Prefettura Savona: “Sistema coordinato di ricerca e ritrovamento”

Savona. Il 12 dicembre prossimo ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, che è stata celebrata per la prima volta nell’anno 2019.

L’istituzione della figura del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, avvenuta con il DPR 31 luglio 2007, e la successiva approvazione della legge 14 novembre 2012, n. 203, recante “Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse”, hanno consentito, nel corso degli anni, di strutturare in modo organico il sistema di ricerca in Italia, fondandolo sul coordinamento delle Prefetture e sull’indispensabile concorso, in funzione delle rispettive competenze, delle Forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, del sistema di protezione civile, degli Enti locali, delle Asl, della Croce Rossa Italiana, nonché sul contributo fornito dalle Associazioni dei familiari degli scomparsi.

» leggi tutto su www.ivg.it