Park Tennis Genova, squadra femminile a Catania per i playoff. Buchanan: “Vogliamo la finale”

Genova. Dopo l’impresa in casa dell’imbattuta capolista TC Prato, la squadra femminile del Park Tennis Genova affronta domenica prossima il Tennis Catania per il primo turno dei playoff. Partita unica per decidere chi andrà avanti e si guadagnerà il posto nell’atto conclusivo del campionato di A2 ancora contro Prato dove in palio, questa volta, ci sarà la promozione nella massima serie.

Questo il pensiero del capitano Giorgia Buchanan. “Trasferta molto impegnativa, le ragazze sono cariche e vogliono esprimere tutto il loro valore contro una squadra caratterizzata da un buonissimo doppio. Giocare fuori casa in una partita non è semplice ma venderemo cara la pelle. Desideriamo raggiungere la finale e coronare il nostro grande obiettivo”.

» leggi tutto su www.genova24.it