Pd Sarzana: “Le critiche di Cecati toccano il nervo scoperto del centrodestra, debole con i forti e forte con i deboli”

In una nota congiunta del segretario Baruzzo e della capogruppo Casini, il Partito Democratico di Sarzana commenta così il duro attacco all’Amministrazione Comunale da parte del consigliere Cecati: “Il capogruppo di un partito che è il principale ‘azionista’ di questa maggioranza sostiene di essere amareggiato perché l’Amministrazione ha accantonato gli impegni assunti sulla spiaggia per i disabili e il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Accuse gravi, nel solco di quanto denunciato a più riprese in passato e a gran voce dalle opposizioni, ma anche dalle associazioni di volontariato. Il gruppo di Fratelli d’Italia si è affrettato a nascondere la polvere sotto il tappeto ma resta la sostanza del problema, cioè la leggerezza e la superficialità con cui l’Amministrazione di centrodestra gioca con le politiche sociali e in particolare con gli interventi a favore dei disabili.

Sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche: la sua ‘avviata’ elaborazione ricorda da vicino la complessa gestazione di altri piani, non meno importanti, come il nuovo piano urbanistico o il piano delle antenne, nascosti ancora in qualche cassetto mentre imperversano varianti urbanistiche e spuntano dovunque nuove antenne.

