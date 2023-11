Azione La Spezia interviene in merito al piano socio sanitario approvato ieri sera in Regione Liguria. “È stato un consiglio regionale assurdo, durato più di 24 ore, dove alla fine tra tagliole e bocciature la giunta ha deciso tutto da sola – si legge nella nota di Azione La Spezia -. A salvarsi da questa ghigliottina, come evidenzia il nostro consigliere regionale Sergio Rossetti, è stato un nostro ordine del giorno in merito agli operatori socio sanitari. L’ordine del giorno determina l’impegno della giunta ad attivare immediatamente altri corsi con il fondo sociale europeo per diplomare operatori socio sanitari. Mancano centinaia di Oss nel sistema sanitario regionale pubblico e privato. I corsi sono necessari perché l’ordine del giorno prevede anche lo scorrimento delle graduatorie degli Oss, che in tutta la regione sono quasi mille ad attendere di essere chiamati e assunti dopo aver vinto il concorso. Questo é l’unico ordine del giorno approvato in tutta questa sessione lunga 24 ore”.

L’articolo Piano socio sanitario, Azione: “Giunta ha deciso tutto da sola, a salvarsi dalla ghigliottina nostro ordine del giorno su Oss” proviene da Città della Spezia.

