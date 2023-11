Primo stop per la sperimentazione del taser per la Locale, i commissari chiedono il coinvolgimento dei sindacati

Due ore o poco meno di approfondimento e troppe perplessità per far procedere l’iter dell’approvazione del regolamento comunale per la sperimentazione e l’adozione del taser per la Polizia locale della Spezia. La commissione a partire dalla consigliera di maggioranza Crovara ha chiesto un rinvio della votazione non prima di aver ascoltato i sindacati per comprendere meglio tutto il percorso. Questo in sostanza quanto avvenuto oggi pomeriggio durante la commissione alla quale erano presenti il comandante della Polizia locale Francesco Bertoneri, l’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri, il direttore del 118 Fabio Ferrari. La seduta era presieduta dal consigliere Tancredi.

Durante le esposizioni del comandante, dell’assessore e del direttore del 118 sono state spiegate alcune fasi della sperimentazione: tra queste quanti agenti la inizierebbero (non più di 10), lo strettissimo regolamento per il suo utilizzo e infine i rischi sanitari e il loro contenimento, ad esempio nel momento in cui si sta per attivare il protocollo prevede una chiamata diretta al 112 che invierà un’automedica. Nel corso dell’esposizione è stato ricordato dal comandante che si tratterebbe di un’arma non letale e che eviterebbe, in alcuni casi specifici, l’utilizzo della pistola d’ordinanza, inoltre, sarebbe una maggiore garanzia sia per gli operatori che per le persone attorno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com