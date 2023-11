Quiliano, al Teatro Nuovo il “Gran galà” per i 70 anni del Coro Polifonico di Valleggia

Quiliano. Grandi talenti savonesi delle note assieme per celebrare un importante compleanno. Venerdì 24 novembre, alle 21, al Teatro Nuovo di Valleggia imperdibile serata di musica ed emozioni.

“Gran galà 70” è l’evento clou delle celebrazioni per il Settantesimo anniversario del Coro Polifonico di Valleggia, storica e apprezzata realtà fondata nel 1953. Ospiti d’onore di questa grande festa quattro grandi professionisti, che da anni portano il proprio talento e il nome di Savona in giro per il mondo, accomunati da sentimenti di amicizia e il coro.

» leggi tutto su www.ivg.it