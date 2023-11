Red Jackets Sarzana corsaro a Pisa nella Seven Football League

Fulminante l’avvio dei Red Jackets Sarzana in quella Seven Football League federale che, in attesa del 2024, pone a confronto le squadre in partite a 7contro 7. A Vicopisano i sarzanesi hanno rifilato difatti un 40-0 ai White Coast Riders di Pisa. Due i numeri tecnici da sottolineare nel contesto: il “touchdown” di corsa di quell’ Andrea Bassani classe 1975 (agli sgoccioli poiché non si può giocare oltre i 48 anni nei campionati nazionali…) e l’intercetto, fondamentale per dare una certa piega all’incontro, di Mattia Caffaz. Gran regìa del quarteback Radu Buchi, Nota dolente la spalla fuoriuscita al capitano della difesa Filippo Bottoni subito condotto in ospedale. Titans Romagna-Sirbons Cagliari 34-14 l’altro risultato della 1.a giornata nel Girone Nord; riposavano i Condors Grosseto che sono i prossimi avversari dei rosso-argento, in Toscana, il 2/12.

L’articolo Spunta un maxiemendamento del centrodestra, approvato a tarda sera il Piano sociosanitario proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com